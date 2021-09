Nasce la America’s Cup femminile

Arriva una grandissima novità per quanto riguarda la competizione sportiva più antica al mondo. I detentori della Vecchia Brocca e Ineos Uk, Challenger of Record, hanno infatti comunicato che, oltre agli AC75 (le imbarcazioni con cui si disputeranno le regate, proprio come è successo durante l’ultimo inverno ad Auckland), verrà inserita anche una nuova classe di barche ovvero il monoscafo AC40 con foil. Si tratterà di una versione ridotta, dinamica e in grado di avvicinare le esorbitanti velocità degli AC75.

L’intenzione è che questa categoria sia aperta alle donne e ai giovani velisti.

A spiegare i dettagli è stato Grant Dalton, CEO di Team New Zealand: “Tutte le squadre in gara devono acquistare almeno un AC40 che verrà utilizzato nelle regate preliminari e poi messo a disposizione per le rispettive regate indipendenti femminili e giovanili che si terranno presso la sede della Coppa America. Gli yacht club delle squadre iscritte alla America’s Cup devono partecipare sia agli eventi femminili che a quelli giovanili, tuttavia le iscrizioni saranno aperte anche ad altri paesi e yacht club“.

OMNISPORT | 10-09-2021 13:52