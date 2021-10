Nasce la "Maradona Cup": presenti Barcellona e Boca Juniors, assente il Napoli

25-10-2021 19:29

Ricorderemo per sempre quel fine novembre di un anno fa, quando la scomparsa di Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di ogni appassionato di calcio, e non solo.

Per anni, decenni, praticamente per sempre si continuerà a parlare di lui, delle sue gesta in campo e della gioia che è riuscito a trasmettere a interi popoli.

Intanto, a dicembre, la sua figura verrà ricordata su un rettangolo verde: nasce ufficialmente la “Maradona Cup”, trofeo commemorativo in onore della leggenda argentina.

L’evento, che prevede la disputa di una partita, è stato fissato per il prossimo 14 dicembre e si terrà a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita.

La gara in questione avrà come protagoniste due delle squadre più rappresentative della carriera dello stesso Diego Armando Maradona: il Barcellona e il Boca Juniors.

Non il Napoli, che lo ha visto esaltarsi e che ha segnato parte dell’aura leggendaria che lo caratterizza ancora oggi: scelta che farà sicuramente molto discutere.

OMNISPORT