Nash: "Stagione anomala, ma dobbiamo svoltare"

Seconda sconfitta in tre giorni per i Nets, piegati per 125-113 dai Cleveland Cavaliers nonostante le maiuscole prestazioni di Kyrie Irving e James Harden.

Brooklyn ha pagato l’assenza di Kevin Durant, tenuto a riposo per il solito risentimento al tendine d’Achille dopo la battaglia di due giorni fa contro i Cavs.

Coach Steve Nash ha analizzato con lucidità la situazione della squadra: “Non dobbiamo commettere l’errore di drammatizzare troppo queste sconfitte, ma sicuramente c’è molto su cui dobbiamo lavorare a partire dalla fame che voglio iniziare a vedere negli occhi dei miei giocatori. Dobbiamo avere la voglia di lottare su ogni rimbalzo, di combattere. Se allenarci bene ogni giorno non basta, bisogna fare di più”.

“Siamo ancora all’inizio della stagione e sappiamo che non è una stagione normale – ha aggiunto il tecnico debuttante – Si gioca ogni due giorni e si continuerà a farlo. Il cammino da fare è lungo, ma pochi giorni fa venivamo da quattro vittorie di fila, ora abbiamo perso le ultime due partite. Dobbiamo trovare il modo per migliorare il nostro gioco e renderlo più ‘pulito’ fin dalla prossima partita, sapendo che i miglioramenti non saranno rapidissimi”.

OMNISPORT | 23-01-2021 11:37