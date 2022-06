Nations League 2021-2022, Germania-Italia: le probabili formazioni

14-06-2022 09:20

Fonte: Isabella Bonotto/Anadolu Agency via Getty Images

Quarta gara di Uefa Nations League per l’Italia di Mancini che questa sera scenderà in campo per affrontare la Germania di Flick al Borussia Park di Monchengladbach: obiettivo degli azzurri, difendere la vetta del gruppo 3 della Lega A .

Donnarumma, Bastoni, Cristante e Politano sono gli unici confermati rispetto alla partita giocata all’andata al Dall’Ara: Calabria e Spinazzola sulle fasce, ballottaggio tra Mancini e Luiz Felipe in difesa, mentre a centrocampo Barella e Locatelli partiranno dal 1′. Davanti spazio per Raspadori e Gnonto.

Tra le fila dei tedeschi invece il commissario tecnico Flick conferma il suo 4-2-3-1 con Hofmann, Muller e Sanè a supporto di kai Havertz unica punta. Davanti a Neuer la coppia dei centrali sarà formata dal rientrante Rudiger e Sule.

PROBABILI FORMAZIONI

Germania (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Henrichs; Kimmich, Gundogan; Hofmann, Muller, Sané; Havertz. Ct. Flick.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct. Mancini.