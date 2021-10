Nations League, Italia senza '9' con la Spagna: Insigne centravanti?

Belotti ai box, Immobile pure: chi sarà il centravanti dell’Italia contro la Spagna? Un interrogativo che aleggia anche nella testa di Roberto Mancini, il quale in quel ruolo starebbe pensando concretamente di puntare su Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli, secondo le ultime fornite da ‘Sky’ sulla formazione alla vigilia della semifinale di Nations League in programma mercoledì sera a San Siro, risulterebbe in pole position per occupare la mattonella di ‘falso nueve’ nel tridente azzurro.

L’accentramento di Insigne spalancherebbe le porte della titolarità ad un altro Lorenzo, Pellegrini, in stato di grazia dopo goal e rinnovo con la Roma: il giallorosso partirebbe da sinistra proprio come fa usualmente il 24 di Spalletti, con Chiesa attaccante destro.

Le alternative a disposizione di Mancini si chiamano Moise Kean e Giacomo Raspadori, più punte centrali di Insigne ma che appaiono più indietro nelle gerarchie del ct rispetto a Pellegrini: in caso di sorpasso il partenopeo resterebbe sull’out offensivo mancino, con Pellegrini in panchina e l’inserimento dello juventino o del gioiello di proprietà del Sassuolo al centro del tridente.

Ultima opzione, così come ricordato dal Mancio in conferenza, corrisponde al nome di Federico Bernardeschi: anche il bianconero ha giocato da finto centravanti e, per il match con la Spagna, potrebbe tornare utile.

OMNISPORT | 05-10-2021 20:34