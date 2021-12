Nations League 2022-'23, rivincita Inghilterra-Italia senza tifosi

17-12-2021 12:16

L’Italia del calcio sembra essere stata dimenticata dalla fortuna.

Dopo il trionfo ad Euro 2020, anche grazie alle due serie di rigori nelle quali gli Azzurri hanno avuto la meglio su Spagna e Inghilterra rispettivamente in semifinale e in finale, la squadra di Roberto Mancini ha un conto aperto con la buona sorte.

Italia, il 2021 finisce nel peggiore dei modi: sorteggio da incubo in Nations League

Dopo i rigori sbagliati nelle ultime partite del girone di qualificazione al Mondiale 2022, costati il secondo posto alle spalle della Svizzera e la conseguente “tagliola” dei playoff, non è certo andato bene neppure il sorteggio per gli spareggi, dato che per andare in Qatar l’Italia, in caso di successo sulla Macedonia del Nord in semifinale, dovrà vedersela in trasferta con una tra Turchia e Portogallo.

Dulcis in fundo, si fa per dire, il girone della Nations League 2022-’23, che ha catapultato l’Italia in un girone di ferro comprendente anche Germania e Inghilterra, oltre all’Ungheria. La corsa verso la Final Four (vi accede solo la prima del girone) è quindi in salita, anche se un timido “aiuto” è arrivato dal calendario della competizione.

Nations League 2022-2023, il calendario dell’Italia

L’Italia disputerà infatti le prime due partite in casa, rispettivamente contro la Germania il 4 giugno 2022 alle 20.45 e contro l’Ungheria martedì 7, alla stessa ora. Le sedi verranno scelte nei prossimi mesi.

Dopo queste due gare interne ci sarà la prima trasferta, che avrà il sapore del remake. A Wembley sabato 11 giugno infatti Inghilterra e Italia torneranno a sfidarsi 11 mesi dopo la finale di Euro 2020.

Questo il calendario:

Sabato 4 giugno 2022: Italia-Germania

Martedì 7 giugno 2022: Italia-Ungheria

Sabato 11 giugno 2022: Inghilterra-Italia

Martedì 14 giugno 2022: Germania-Italia

Venerdì 23 settembre 2022: Italia-Inghilterra

Lunedì 26 settembre 2022: Ungheria-Italia

Nations League, Inghilterra-Italia si giocherà a porte chiuse

Il ct dei Tre Leoni Gareth Southgate non ha fatto mistero di come il gruppo aspetti con trepidazione quella che non può che essere vissuta come una rivincita dalla Nazionale che ha perso in casa la finale dell’ultimo Europeo, vedendo svanire la possibilità di tornare a vincere un titolo 55 anni dopo il Mondiale, sempre in casa, del 1966.

Eppure, per uno strano scherzo del destino, a giugno a Wembley si giocherà a porte chiuse. Quella partita sarà infatti la prima che l’Inghilterra disputerà in casa per una competizione Uefa dopo la finale di Euro 2020, che fu preceduta da disordini e incidenti provocati dai tifosi inglesi, che hanno portato la Uefa a sanzionare la Federazione, oltre che con un’ammenda di 100.000 euro, con l’obbligo di una gara da giocare a porte chiuse appunto nella prima gara utile di un torneo organizzato dalla Uefa, più un’altra sospesa per un periodo della durata di due anni.

Fino a questo momento, invece, e così sarà fino a giugno, l’Inghilterra ha giocato solo per competizioni sotto l’egida della Fifa, ovvero le qualificazioni al Mondiale 2022. Farà quindi effetto vedere una cattedrale come Wembley senza tifosi e farà sicuramente rabbia agli inglesi scontare la squalifica proprio in questo match, ma questa volta, a proposito di fortuna, è andata bene all’Italia, che a Londra si giocherà molte delle chances di primato del girone.

Tra l’altro il calendario della Nations League ha delineato l’intensissimo tour di impegni che attende l’Italia nel prossimo giugno. Prima delle due gare del girone, infatti, il 1° giugno gli Azzurri giocheranno proprio a Londra con l’Argentina l’inedita sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America, appena messa in programma.

