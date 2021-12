Nations League, girone di ferro per l’Italia: ecco le avversarie

16-12-2021 19:36

Nella giornata di oggi, alle 18.00, si sono svolti a Nyon, in Svizzera, i sorteggi per la prossima fase a gironi di UEFA Nations League, che nell’ultima edizione ha visto trionfare la Francia nelle Final Four di ottobre. Tra retrocesse in Lega B e promosse in Lega A, molte sono le nazionali che sognano di vincere questo nuovo e prestigioso trofeo, anche se bisogna fare i conti con le solite favorite. Anche in questo caso il sorteggio non è stato benevolo con l’Italia: l’urna svizzera infatti regala due confronti tecnicamente stupendi ma davvero difficili.

Nations League, Lega A: Italia con Germania e Inghilterra

L‘Italia esce di nuovo con le ossa rotte dai sorteggi per una competizione internazionale. Dopo la terribile sorpresa Portogallo nei playoff mondiali, anche in Nations League la nazionale di Mancini dovrà fare i conti con due rappresentative top, ovvero Germania e Inghilterra. Mannschaft che ha iniziato da poco un nuovo corso, allontanando Joachim Low dopo 15 anni di successi e affidando la selezione ad Hansi Flick, ex Bayern Monaco vincitore anche della Champions League coi bavaresi.

L’altra Big è invece l’Inghilterra, in una bellissima riedizione della finalissima di Wembley di Euro 2020 dove la nazionale azzurra ha battuto ai rigori i Tre Leoni e si è conquistata il titolo di Campione d’Europa. Oltre a queste due corazzate gli azzurri se la dovranno vedere con l’Ungheria.

Negli altri sorteggi della Lega A, terribile anche il Gruppo 1 con Francia, Danimarca e Croazia. I campioni in carica avranno di fronte, oltre alla sempre ostica Croazia, una Danimarca in salute e con una generazione d’oro che sembra stia per esplodere.

Molto bello anche il Gruppo 2 dove si vedranno di fronte Svizzera, Portogallo e Spagna, mentre nel Gruppo 4 le big sono Olanda e Belgio.

Nations League, Lega B, C e D: chi spera di essere promosso

La Lega B si può considerare una sorta di Serie B internazionale, con tutte le nazionali impegnati in queste partite con l’unico scopo di essere promosse per la Lega A dell’edizione successiva. Molte squadre di livello sono per un motivo o per l’altro partite dalla Lega B, e anche in questo caso le potenze non mancano, come per esempio la Russia, con Albania, Islanda e Israele nel Gruppo 2 e con buone possibilità di essere promossa. Buone possibilità che ha anche la Svezia, inserita nel Gruppo 4 con Slovenia, Norvegia e Serbia.

Nella Lega C le più quotate sono Turchia e Irlanda del Nord, mentre nella Lega D, la più piccola, occhio ad Andorra, stato piccolo ma in grado di dare qualche problema ai grandi nel corso delle qualificazioni mondiali

Nations League, i gruppi e le date

Prima del sorteggio le squadre di Lega A erano divise in quattro fasce, che ora vi riproponiamo:

Fascia 1: Francia, Spagna, ITALIA, Belgio

Fascia 2: Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Germania

Fascia 3: Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia

Fascia 4: Galles, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria

Passiamo a comunicarvi le date nelle quali si giocheranno le partite della UEFA Nations League. Le prime due giornate saranno dal 2 all’otto giungo 2022, la terza e la quarta tra l’otto e il 14 giugno, la quinta e la sesta tra il 22 e il 27 settembre. Dopo di che si passerà alle Final Four (il cui sorteggio è ancora da confermare come data) con le semifinali che si giocheranno il 14 e 15 giugno 2023 e la finale (+ finale 3°/4° posto) il 18 giugno 2023.

Ecco di seguito tutte le quattro Leghe della Nations League:

Lega A

Gruppo 1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria

Gruppo 2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria

Gruppo 4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles

Lega B

Gruppo 1: Ucraina, Scozia, Repubblica d’Irlanda, Armenia

Gruppo 2: Islanda, Russia, Israele, Albania

Gruppo 3: Bosnia, Finlandia, Romania, Montenegro

Gruppo 4: Svezia, Norvegia, Serbia, Slovenia

Lega C

Gruppo 1: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Isole Faroe

Gruppo 2: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, la vincente tra Cipro ed Estonia

Gruppo 3: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaigian, la vincente tra Kazakistan e Moldavia

Gruppo 4: Bulgaria, Macedonia del Nord, Georgia, Gibilterra

Lega D

Gruppo 1: Liechtenstein, Andorra, Lettonia, la perdente tra Kazakistan e Moldavia

Gruppo 2: San Marino, Malta, la perdente tra Cipro ed Estonia

OMNISPORT