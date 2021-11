Sorteggio Playoff Mondiali, le avversarie dell'Italia. Diretta live

26-11-2021 16:00

Sorteggio Playoff Mondiali: inizia ora la diretta live

I posti a disposizione sono in totale tre. Dunque ben nove non passeranno questi spareggi, e per qualcuna nazionale sarà un vero e proprio dramma sportivo.

Intanto tra poco la Nazionale femminile italiana contro la Svizzera.

Parla in questo momento il Presidente della FIFA Gianni Infantino, che presenta i sorteggi come l’ultimo passo per accedere a Qatar 2022. Oltre a Infantino prende la parola anche il capo della UEFA Aleksander Ceferin, che ovviamente parla della situazione del calcio europeo. Entrambi i presidenti hanno anche augurato buona fortuna a tutte le squadre impegnate.

In questo momento si sta svolgendo la presentazione di alcune delle squadre più pericolose per l’Italia in attesa del sorteggio vero e proprio, come la Polonia di Lewandowski ma anche l’Austria che tanto ci ha fatto penare nella sfida a Euro2020 (ricordiamo tutti il bellissimo gol di Federico Chiesa).

Se polacchi e austriaci non sono teste di serie, chi lo è sono i lusitani del Portogallo, che hanno vinto i propri primi due trofei internazionali negli ultimi 5 anni (Euro 2016 e prima Nations League). Molto dipendente da Cristiano Ronaldo, rappresenta sicuramente il maggior pericolo in ottica finale.

I criteri del sorteggio. Verranno estratte prima le teste di serie in ordine crescente da uno a sei per ogni semifinale. Poi le non testa di serie sempre in ordine crescente da uno a sei e cosi si comporranno tutti e tre i gironi da quattro.

Al termine dell’estrazione delle teste di serie ecco lo scenario peggiore per l’Italia: gli azzurri sono nel path C, nella semifinale 5 nello stesso gruppo del Portogallo.

Ecco il sorteggio:

Path A:

Semifinale 1

Scozia – Ucraina

Semifinale 2

Galles – Austria

Path B:

Semifinale 3

Russia – Polonia

Semifinale 4

Svezia – Repubblica Ceca

Path C:

Semifinale 5

Italia –

Semifinale 6

Portogallo –

Sorteggio Playoff Mondiali, la presentazione

Ci siamo, oggi è il giorno nel quale l’Italia di Roberto Mancini conoscerà i propri avversari negli spareggi per la qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022. Dopo aver dilapidato un buonissimo vantaggio a causa dei pareggi con Svizzera e Irlanda del Nord negli ultimi due incontri di qualificazione, ora gli azzurri saranno costretti a giocare queste pericolosissime partite se non vogliono trovarsi esclusi per la seconda volta consecutiva dalla rassegna mondiale per nazioni.

Sono dodici le nazionali che prenderanno parte a questi spareggi, sei teste di serie e sei non teste di serie. Si sono qualificate le 10 seconde dei gironi di qualificazione più altre due nazionali grazie ai risultati della Nations League tra quelle che non hanno già staccato il pass mondiale o che non sono riuscite ad arrivare seconde. Vediamo nello specifico le squadre che oggi conosceranno la propria sorte. Oltre all’Italia campione di Euro2020, le altre cinque teste di serie sono Portogallo (la squadra forse più pericolosa in ottica finale), Russia, Scozia, Galles e Svezia, la nostra bestia nera, squadra che ci battè nei playoff del 2017.

Le non testa di serie sono sempre sei, cioè Turchia, Macedonia del Nord, Ucraina, Austra, Repubblica Ceca e Polonia, una nazionale che oltre a un Lewandowski meritevole del Pallone d’Oro 2021 può contare su un foltissimo gruppo di giocatori a rappresentare la nostra Serie A.

Tutte le dodici squadre verranno inserite in tre mini-gironi da quattro formazioni ciascuno con semifinali e finale: ognuno dei gironi avrà due teste di serie che avranno il vantaggio di giocare in casa la semifinale. Per quanto riguarda le date, 24-25 marzo saranno i giorni destinati alle semifinali, mentre il 29 marzo le sei qualificate disputeranno le finali dei tre mini gironi che decideranno chi staccherà un biglietto per il Qatar.

Il sorteggio per i playoff del Mondiale 2022 inizierà alle 17.00. Seguite assieme a noi la diretta scritta.

