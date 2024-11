Nations League, le partite di oggi: riflettori su Inghilterra-Irlanda

Tre giorni di grande calcio per chiudere la sosta dedicata alle nazionali e la fase a gironi della competizione continentale: a marzo i quarti

Si apre la tre giorni che chiude l’international break delle nazionali europee e, soprattutto, la fase a gironi della UEFA Nations League. Si parte oggi con Inghilterra-Irlanda e Italia-Francia, le sfide più affascinanti di questa sesta ed ultima giornata.

Nations League, le partite di oggi: occhi su Inghilterra-Irlanda e Francia-Italia

Alle 15, doppio appuntamento con Lettonia-Armenia e Macedonia del Nord-Isole Faroe, prima di lasciare spazio allo storico confronto tra Inghilterra e Irlanda. Riflettori puntati anche sulla Norvegia di Erling Braut Haaland. Alle 20:45 il girone dell’Italia di Luciano Spalletti, chiamata ad ospitare la Francia di Deschamps per archiviare il discorso primo posto. Niente da fare per il Belgio di Domenico Tedesco, che affronterà Israele in una partita che mette in palio solo la gloria.

Lettonia-Armenia Domenica 17 novembre ore 15 Macedonia del Nord-Isole Faroe Domenica 17 novembre ore 15 Austria-Slovenia Domenica 17 novembre ore 18 Finlandia-Grecia Domenica 17 novembre ore 18 Inghilterra-Irlanda Domenica 17 novembre ore 18 Norvegia-Kazakistan Domenica 17 novembre ore 18 Israele-Belgio Domenica 17 novembre ore 20:45 Italia-Francia Domenica 17 novembre ore 20:45

Le partite di lunedì, 18 novembre

Portogallo già qualificato ai quarti di finale di Nations League, ma arbitro della corsa al secondo posto del raggruppamento. Croazia che può vantare tre lunghezze di vantaggio sulla Polonia di Robert Lewandowski, che sfiderà la Scozia del tandem partenopeo McTominay-Gilmour. Vlahovic in campo con la sua Serbia, sempre alle 20:45, contro la Danimarca del laziale Isaksen, mentre la Spagna di Morata parte nettamente favorita contro una Svizzera che sembra lontana parente di quella vista ad Euro 2024. San Marino alla ricerca di un’altra storica vittoria contro Liechtenstein.

Croazia-Portogallo Lunedì 18 novembre ore 20:45 Polonia-Scozia Lunedì 18 novembre ore 20:45 Serbia-Danimarca Lunedì 18 novembre ore 20:45 Spagna-Svizzera Lunedì 18 novembre ore 20:45 Bulgaria-Bielorussia Lunedì 18 novembre ore 20:45 Kosovo-Lituania Lunedì 18 novembre ore 20:45 Lussemburgo-Irlanda del Nord Lunedì 18 novembre ore 20:45 Romania-Cipro Lunedì 18 novembre ore 20:45 Liechtenstein-San Marino Lunedì 18 novembre ore 20:45

Le partite di martedì, 19 novembre

Da Albania-Ucraina a Malta Andorra, passando per Galles-Islanda e Montenegro-Turchia, con Vincenzo Montella ancora protagonista sulla panchina della Nazionale biancorossa. Tanta Serie A tra le fila della Slovacchia, che ospiterà l’Estonia, mentre la Svezia se la vedrà con l’Azerbaigian. Partite del martedì che andranno in scena in contemporanea, tutte alle ore 20:45.