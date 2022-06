Nations League: l'Italia batte anche la Cina

26-06-2022 15:32

Nell’ultima partita della seconda fase eliminatoria della Nations League maschile disputata dalla nostra Nazionale a Quezon City, nelle Filippine, sesta vittoria su otto partite totali per l’Italia. Gli azzurri di Fefé De Giorgi hanno battuto anche la Cina per 3-0 con i parziali di 25-21 25-18 25-19. L’Italia, in attesa della sfida tra Polonia e Stati Uniti, è momentaneamente seconda a una sola vittoria dai campioni olimpici in carica della Francia. Gli azzurri ora giocheranno l’ultima fase delle eliminatorie a Danzica, in Polonia, dove dal 5 al 10 luglio se la vedranno con Bulgaria, Serbia, Iran e Olanda, partite decisive per la qualificazione ai quarti di finale.