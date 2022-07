Nations League: l'Italia schianta la Bulgaria

05-07-2022 20:50

L’Italvolley maschile ha battuto la Bulgaria per tre set a zero in Nations League. Gli Azzurri si sono imposti con i parziali di 25-15; 25-20; 25-23. Sugli scudi tra i ragazzi di De Giorgi Romanò, a segno con 13 punti, e Michieletto e Lavia con 10 punti a testa.

Con questa vittoria gli Azzurri salgono momentaneamente al primo posto in classifica generale, Francia e Polonia sono seconde ma hanno una parttita in meno. Il prossimo impegno della selezione italiana è in programma giovedì contro l’Iran.