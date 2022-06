Nations League, Rabiot non basta alla Francia

06-06-2022 23:47

Pochi gol e poche emozioni nella notte di Nations League.

Oltre all’infortunio occorso a Milan Skriniar durante la partita tra Slovacchia e Kazakistan, valevole per il gruppo 3 di Lega C e vinta 1-0 dagli ospiti, nello stesso raggruppamento è finita 0-0 la sfida tra la Bielorussia e l’Azerbaijan di Gianni De Biasi. In classifica Kazakistan a punteggio pieno con sei punti davanti alla Slovacchia a quota tre. Un punto per le altre due squadre del girone.

L’attesa era però per il gruppo 1 della Lega A dove Croazia e Francia hanno dato vita al remake della finale del Mondiale 2018: a Spalato i Bleus, sconfitti a sorpresa nella prima giornata dalla Danimarca, non sono andati oltre l’1-1.

Al gol dello juventino Adrien Rabiot (primo centro stagionale dopo essere rimasto a secco nelle 45 partite giocate con la Juve) ha risposto il rigore trasformato da Kramaric, che ha spiazzato Mike Maignan complicando la corsa della Francia al primo posto, occupato dalla Danimarca rallentata però dall’Austria (1-1, Schlager risponde nel secondo tempo a Hojbjerg) nella partita iniziata con un’ora di ritardo a causa di un blackout elettrico.

Nelle altre partite della serata, 1-1 tra Islanda e l’Albania di Edy Reja (gruppo 2 Lega B), mentre nel gruppo 1 di Lega D la Lettonia supera 1-0 il Liechtenstein e resta a punteggio pieno davanti alla Moldavia (4 punti), fermata sullo 0-0 da Andorra.