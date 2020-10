Nations League: sorridono Spagna e Germania

Coi campionati fermi per la pausa, il weekend calcistico viene ravvivato dalla Nations League. Programma dei match del sabato inaugurato dai successi di Lussemburgo e Montenegro, entrambe vittoriose su Cipro e Azerbaigian.

Nella gare delle 18 pareggio tra Isole Far Oer e Lettonia, vince Gibilterra in casa del Liechtenstein.

In serata la Spagna vince di misura sulla Svizzera grazie al gol di Oyarzabal in apertura e mantiene la vetta della Lega A davanti alla Germania, a sua volta vittoriosa in Ucraina. Ai padroni di casa non basta il rigore trasformato dall’atalantino Malinovskyi. Pareggio senza reti tra Andorra e Malta.

LEGA A

SPAGNA-SVIZZERA 1-0 [14′ Oyarzabal]

UCRAINA-GERMANIA 1-2 [20′ Ginter, 49′ Goretzka (G), 77′ rig. Malinovskyi (U)]

LEGA C

LUSSEMBURGO-CIPRO 2-0 [12′ e 26′ Sinani]

MONTENEGRO-AZERBAIGIAN 2-0 [9′ Jovetic, 72′ I. Ivanovic]

LEGA D

ISOLE FAROE-LETTONIA 1-1 [25′ Ikaunieks (L), Faero (I)]

ANDORRA-MALTA 0-0

LIECHTENSTEIN-GIBILTERRA 0-1 [10′ De Barr]

OMNISPORT | 10-10-2020 22:43