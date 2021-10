Nations League, Spagna-Francia: le probabili formazioni

Tutto pronto per la finalissima di Nations League. A San Siro, alle 20:45, in gioco un posto nell’albo d’oro della manifestazione giunta alla seconda edizione (primo titolo al Portogallo).

In campo Spagna e Francia. Luis Enrique, tecnico delle Furie Rosse con il dubbio Ferran Torres, giustiziere dell’Italia in semifinale. Deschamps, allenatore dei Campioni del Mondo, non avrà Rabiot, fermo causa Covid.

SPAGNA-FRANCIA

SPAGNA(4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Pino. All. Luis Enrique

FRANCIA (3-4-3): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez; Mbappé, Benzema, Griezmann. All. Deschamps



