Naufragio Tottenham, Lipsia nella storia

Finisce malissimo l'avventura in Champions League del Tottenham, finalista della scorsa edizione.

A Lipsia la squadra di José Mourinho è uscita sconfitta per 3-0 nel ritorno degli ottavi di finale dopo aver già perso per 1-0 a Londra la gara di andata. La gara si è giocata a porte aperte nonostante l'allarme Coronavirus sia arrivato anche in Germania.

Le reti portano la firma di Sabitzer, al 10' e al 21', e di Forsberg all'87', al termine di una partita dominata dal Lipsia. Spurs condizionati dalle tante assenti, tra le quali quelle di Kane e Son, hanno opposto ben poca resistenza anche durante il secondo tempo.

I tedeschi non avevano mai superato la fase a gironi della Champions.

SPORTAL.IT | 11-03-2020 00:31