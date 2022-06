Nazionale allo sbando, Bastoni da big di mercato a bersaglio social

15-06-2022 10:00

Una serata da dimenticare. L’Italia rimedia una sconfitta pesantissima contro la Germania nella quarta partita della Nations League e tutti i giocatori finiscono al centro della critica. Una prova da dimenticare quella degli azzurri di Roberto Mancini. E se Donnarumma è stato il giocatore più bersagliato non è andata molto meglio agli altri protagonisti.

Tracollo Italia: Bastoni non si salva

Nella bruttissima serata della nazionale italiana finisce per cadere anche Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter offre una prestazione decisamente sotto la sufficienza contro i padroni di casa e provo anche goffamente un calcio di rigore. A poco serve il gol del definitivo 5-2 realizzato a tempo praticamente scaduto. Un gol che non serve né a rendere meno amara la serata di Nations League né a salvare il giocatore dalle critiche.

Bastoni: obiettivo delle big d’Europa

A finire nel mirino della critica anche Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è stato al centro delle voci di mercato nelle ultime settimane. Sulle sue tracce ci sono le big d’Europa con l’ex nerazzurro Antonio Conte che gli sta facendo una corte spietata per portarlo al Tottenham. Marotta e Ausilio provano a fare muro forti anche della volontà del calciatore di rimanere a Milano.

Social scatenati contro Bastoni: E’ abituato all’Inter

La prestazione del difensore interista contro la Germania diventa oggetto di critiche e di ironia da parte dei tifosi. E sono tanti i tifosi “anti Inter” che puntano il dito contro di lui: “Quando ti dimentichi che stai giocando con il regolamento originale e non con quello made in China”, scrive Raffaele. E ancora: “Qualcuno ha avvisato Bastoni che non sta giocando con l’Inter? Non è abituato ai rigori contro”, commenta Frank. Mentre Federico analizza: “Non era un fenomeno prima e non è una pippa adesso. Deve solo capire che in nazionale non potrà mai beneficiare dell’atteggiamento condiscendente degli arbitri italiani nei confronti dell’Inter”.

I tifosi se la prendono anche con il commentatore Rai, Adani, reo a loro avviso di non criticare il giocatore: “Bastoni che per alcuni vale 70 milioni esce per cercare un anticipo impossibile e lascia il centro completamente sguarnito. Tre gol sul groppone per colpa sua. Non un commento contro di lui da parte di verità Adani”, scrive Marco. E ancora: “L’ordine di scuderia di stasera era: Barella ultimo ad arrendersi, Bastoni che rende meno amaro il finale. RaiSport, come quasi tutti i media, è letteralmente schiava dell’Inter. Incedibile, prendiamo 5 gol ed il loro primo pensiero è quello”.