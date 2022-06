Chi è Tiziana Alla, la giornalista Rai che ha fatto infuriare Donnarumma

Violenta la reazione del giocatore del Psg : “Non è la prima volta? Quando mi è capitato? Col Real Madrid col fallo? Vabbè dai, se vogliamo fare polemiche su queste cose. facciamo polemiche . Io faccio il discorso di squadra. Per me tutti abbiamo fatto errori, se vuoi dare la colpa a me, me la prendo, dammi la colpa. Sono il capitano, mi prendo le colpe e le mie responsabilità assolutamente. Volete fare questione sugli errori. Vado avanti a testa alta perché l’ho sempre fatto. Sì dagli errori si impara, ma mi hai detto che non è la prima volta , quindi volete fare questioni sugli errori ma va bene, va bene così”.

La nuova bordocampista della Nazionale, che in Rai ha preso il posto occupato per 12 anni da Alessandro Antinelli, ha toccato subito il nervo scoperto del portiere, autore di una papera in occasione del quarto gol della Germania , dicendo: “Quello che colpisce è che non è la prima volta che ti capita”

Se la partita con la Germania ha riservato poche emozioni per gli azzurri, travolti dai tedeschi e umilitati per quasi tutti i 90′ prima che le reti di Gnonto e Bastoni rendessero il passivo meno pesante, un brivido improvviso è arrivato nel post-gara, al momento delle interviste. Abituati a luoghi comuni e considerazioni spesso di facciata, i tifosi che erano davanti alla tv sono sobbalzati nel sentire il botta e risposta pepato tra Gigio Donnarumma e la giornalista della Rai Tiziana Alla.

Tiziana Alla prima scelta della nuova direttrice di Raisport

Molti si sono chiesti: ma chi è Tiziana Alla? Semplice la risposta: è stata una delle prime decisioni prese dalla neo-direttrice di Raisport, Alessandra De Stefano, che sta tentando di dare sempre più spazio alle giornaliste donna. Antico il feeling, la Alla si è occupata a lungo di ciclismo (la grande passione della De Stefano) scrivendo per il mensile Bicisport.

Laureata in Scienze Politiche, la Alla ha studiato giornalismo presso la Scuola di Giornalismo di Urbino. La passione per lo sport è nata in lei sin da quando era una bambina e le stata trasmessa dal papà, che spesso ne approfittava per portarla allo stadio. Una volta tornata a casa da una partita, lei raccontava quanto aveva visto in un articolo che avrebbe poi spedito al Corriere dello Sport nella speranza che questo potesse essere il punto di partenza per la sua carriera. E non si sbagliava.

Tiziana Alla è in Rai da 22 anni

Le prime esperienze sono arrivate nella carta stampata, dove ha lavorato per dieci anni, prima al Il Messaggero, dove si occupava di cronaca, poi al mensile Bicisport e quindi al Corriere dello Sport. Il passaggio alla Rai è invece arrivato nel 2000, dove si è occupata di sport presso la redazione di Rai International. Nel 2006-2007, stagione in cui la Juventus militava in Serie B, ha avuto modo di fare le sue prime telecronache.

In un’intervista a ilducato.it, aveva raccontato le sue prime telecronache: “Ho cominciato nella stagione 2006/07, quella della Juventus in serie B. Seguii molte partite dei bianconeri perché nel programma di Rai International, La giostra dei gol, veniva trasmessa la partita più importante, con collegamenti dagli altri campi in caso di gol, e naturalmente il match della giornata era quasi sempre quello della Juventus”.

Nel 2019 è poi arrivato un altro salto importante nella sua carriera: è stata scelta infatti per commentare le partite della Nazionale femminile ai Mondiali. Lei spiegò: “Bisogna studiare l’avversario di turno dell’Italia, di cui quasi sempre non sai nulla. Io non mi sono mai interessata di calcio femminile per cui per me è tutto nuovo: cerco di capire l’evoluzione del movimento nel Paese in questione e di concentrarmi sulle calciatrici più famose”.

Per Tiziana Alla c’è pregiudizio nei confronti delle donne che si occupano di sport

Per lei, però, nel giornalismo sportivo c’è molto pregiudizio nei confronti delle donne. “Sono sempre cose che ti vengono dette alle spalle, anche perché dicendole apertamente si verrebbe puniti. Ma è un pregiudizio diffuso anche nel pubblico: a Rai International avevamo la possibilità di avere un contatto diretto con gli spettatori via mail e ricordo che molta gente si lamentava della voce femminile. La cosa che mi infastidisce è che non erano critiche di merito, dovute al fatto che avessi sbagliato qualcosa, ma solo basate su un preconcetto. Ancora adesso trovo critiche del genere sui social, sia riferite a me che in generale”.

Arriva un tweet di Piccinini per Tiziana Alla

Dopo la lite in diretta tv con Donnarumma, è arrivata la solidarietà a Tiziana Alla da parte di un maestro delle telecronache come Sandro Piccinini, che su twitter ha scritto: “Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a Tiziana Alla, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda.

Tiziana Alla risponde a Sandro Piccinini

La giornalista lo ha ringraziato e ha riposto: ” Grazie Sandro, detto da te vale tanto per me. Sai bene quanto sia complicato gestire quei momenti. Non ho mai cercato le polemiche fine a se stesse. So soltanto che facendo questo lavoro, le domande bisogna farle.