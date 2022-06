Italia, disfatta e nervi tesi: lite in diretta tv per Donnarumma

14-06-2022 23:52

Undici mesi dopo la magica notte di Wembley, l’Italia chiude la stagione 2021-’22 nel peggiore dei modi, crollando senza appello in casa della Germania nella quarta partita del gruppo 3 della Lega A di Nations League.

A Moenchengladbach il peso del 5-2 finale, addolcito solo nel finale dai gol di Gnonto e Bastoni a batosta già consumata, va ben oltre il risultato finale, che segna la peggior sconfitta azzurra dal 1957 (6-1 contro la Jugoslavia) e apre squarci inquietanti per il futuro di una squadra il cui ct è chiamato ad un duro e lungo lavoro di ricostruzione.

L’Italia crolla, esplode la rabbia di Donnarumma

Così, mentre già si sprecano le critiche verso lo stesso Roberto Mancini, “reo” di aver esagerato con gli esperimenti a fronte di nazionali già formate e ben più esperte, nella parte conclusiva della partita e al termine della stessa in casa Italia è esploso anche il nervosismo, con protagonista Gianluigi Donnarumma.

Il portiere azzurro, sceso in campo ancora con la fascia da capitano al braccio come accaduto contro Ungheria e Inghilterra, è incappato al pari dei compagni in una serata poco felice sul piano sportivo, con colpe evidenti sul primo gol della Germania, segnato da Joshua Kimmich con il pallone passato tra le gambe dell’estremo difensore azzurro, e sul quinto, firmato da Timo Werner e propiziato da un errato disimpegno di Donnarumma su retropassaggio di Bastoni.

Donnarumma, lite in diretta tv con la giornalista di Rai Sport

La rabbia di Donnarumma è poi esplosa anche nel dopo-gara nella flash interview concessa a Rai Sport, nella quale l’ex milanista ha reagito con rabbia ad una domanda della giornalista Tiziana Alla, che aveva sottolineato la similitudine tra l’errore commesso a Moenchengladbach e quello costato caro al Psg nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid:

“Non è la prima volta che commetti un errore” la domanda della giornalista, alla quale Donnarumma ha risposto rabbiosamente. “Quando è capitato? Col Real Madrid che c’era fallo? Se vogliamo fare polemiche su queste cose facciamole. Io faccio un discorso di squadra. Se vuoi dare la colpa a me, sono il capitano, mi prendo le mie responsabilità. Io ho detto che dagli errori si impara, ma voi volete sempre fare polemica sui miei errori”.

Poco prima, comunque, Donnarumma aveva ammesso il proprio svarione: “Sul 4-0 potevo capire la situazione e buttare via la palla. Dopo gli errori si cresce e adesso bisogna solo guardarci in faccia, riposare e ritornare più forti”.

Germania-Italia, finale ad alta tensione

La tensione in casa Italia era comunque già scoppiata prima della fine della partita, con battibecchi in campo tra i difensori azzurri e gli avversari, rei di qualche intervento troppo “accademico”.

Pochi secondi dopo il fischio finale, poi, lo stesso Donnarumma, è andato a cercare in campo Kimmich, rimproverandogli un pallonetto dalla distanza interpretato dall’ex milanista come un gesto di sfida e derisione.