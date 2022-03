Nazionale, De Sciglio: "Me lo hanno detto nello spogliatoio"

20-03-2022 19:26

Dopo la convincente prestazione con la Juventus contro la Salernitana, arriva un’altra splendida notizia per Mattia De Sciglio, che a causa dell’infortunio del napoletano Di Lorenzo torna in nazionale dopo tre anni. Era il 2019 l’ultima volta che l’ex Milan ha vestito la maglia azzurra, in una gara di qualificazione a Euro2020.

Questo il commento del terzino:

“Me lo hanno detto nello spogliatoio, è un’altra soddisfazione dopo una vittoria fondamentale. L’esperienza di Lione mi ha aiutato tantissimo perché andare all’estero ti fa crescere sia come giocatore che come persona, e io sono andato nel momento giusto, mi ha aiutato a trovare più consapevolezza in me stesso. MI è servita per prepararmi bene a questa stagione, dove ho un allenatore che mi sta ridando la fiducia della quale avevo bisogno”.

