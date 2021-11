Nazionale, Jorginho guarda avanti: "L'Italia non molla mai"

16-11-2021 13:36

Uno dei giocatori che ha deluso di più in queste due partite della nazionale è stato senza dubbio Jorginho, faro del centrocampo azzurro eroe della Semifinale contro la Spagna a Euro 2020 ma pesantemente attaccato per il rigore fallito al 90′ contro la Svizzera.

Il mediano del Chelsea anche ieri sera non ha fatto una bella partita, come poi tutta la squadra, ma da un serio candidato al Pallone d’Oro ci si attendeva che potesse prendere la squadra per mano e se non altro riscattare la brutta prova contro gli elvetici.

Nonostante ciò l’ex Napoli non si scoraggia, ci crede ancora eccome alla qualificazione, come dimostra il messaggio lasciato oggi su Instagram:

“Tante volte il calcio ti ‘punisce’ con dei risultati duri, che fanno male. Ma che sicuramente non ci faranno abbassare la testa e perdere il nostro obiettivo…Ci prepariamo bene per marzo, sarà un’altra battaglia. Sarà difficile e lo sappiamo, ma siamo l’Italia… e l’Italia non molla mai”.

