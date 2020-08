Nazionale, sospiro di sollievo dopo i tamponi: nessun positivo

L’Italia si prepara a tornare in campo senza complicazioni legate al Covid-19. I tamponi effettuati sui 35 calciatori convocati da Roberto Mancini, infatti, hanno dato tutti esito negativo, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Un sospiro di sollievo per gli Azzurri, che scenderanno in campo il 4 e il 7 settembre per le prime due sfide di Nations League, rispettivamente contro Bosnia-Erzegovina e Paesi Bassi.

La nazionale italiana non scende in campo addirittura dal novembre del 2019: l’ultimo impegno degli uomini di Mancini risale alla gara di qualificazione agli Europei, stravinta per 9-1 contro l’Armenia.

OMNISPORT | 30-08-2020 12:32