NBA: altro tonfo dei Lakers, settima vittoria di fila per i Kings

23-11-2022 08:05

Quattro le gare di regular season NBA disputate nella notte. Altra sconfitta per i Los Angeles Lakers. Nonostante 37 punti di uno scintillante Davis (ancora assente James), i gialloviola si arrendono a Phoenix (115-105 il finale, 25 punti di Booker). Il record dei Lakers è sempre più negativo (5-11).

Ritorno amaro di Simmons a Philadelphia. I suoi Nets vengono battuti 115-106 dai padroni di casa che fischiano l’australiano per tutta la durata del match (11 punti, 11 assist e sette rimbalzi per l’ex Simmons). Continua a volare Sacramento che si impone anche nel match contro Memphis (113-109), infilando la settima vittoria consecutiva. Infine colpaccio di Detroit che si aggiudica la sfida contro Denver (110-108 il finale). Quarta vittoria stagionale per i Pistons (4-15 il record).