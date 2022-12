NBA, annunciati sei nuovi premi: l'MVP sarà intitolato a Jordan

13-12-2022 20:24

Il vincitore dell’MVP della Regular Season dell’NBA sarà il primo destinatario del Michael Jordan Trophy. L’NBA ha annunciato la ridenominazione del premio in onore dell’ex stella dei Chicago Bulls, considerato da molti il più grande giocatore di pallacanestro di tutti i tempi, che ha vinto il premio MVP per ben cinque volte nel corso della sua carriera.

Il Michael Jordan Trophy è il primo di sei trofei di nuova generazione, che includono un nuovo premio per il Clutch Player of the Year, intitolato alla leggenda dei Los Angeles Lakers Jerry West, l’unico giocatore ad aver vinto il premio MVP delle Finals con la squadra che poi non ha vinto il titolo, nel 1969.

Il Trofeo Hakeem Olajuwon sarà assegnato al giocatore difensivo dell’anno, il Trofeo Wilt Chamberlain al rookie dell’anno, il Trofeo John Havlicek al sesto uomo dell’anno e il Trofeo George Mikan al giocatore più migliorato.

“La nostra nuova collezione di trofei celebra alcuni dei giocatori più grandi e di maggior impatto nella storia della NBA”, ha dichiarato il commissario della NBA Adam Silver. “Mentre riconosciamo i migliori giocatori della lega ogni stagione, rendiamo anche omaggio alle leggende che incarnano questi prestigiosi premi”.

L’annuncio arriva poco dopo che la Lega ha rivelato un nuovo trofeo per la stagione 2022-23, che sarà assegnato alla squadra che terminerà con il miglior record.

Il Maurice Podoloff Trophy – che prende il nome dal primo commissario della NBA – sarà assegnato per la prima volta in questa stagione. Il trofeo MVP era stato precedentemente intitolato a Podoloff fino all’anno scorso, quando era stato assegnato a Nikola Jokic.