Super serata di Antetokounmpo. The Greek Freek segna 47 punti ma i suoi Bucks si arrendono, in volata, ai Suns (125-124 il finale). Per Milwaukee è il nono stop stagionale (16-9 il record dei Bucks).

Bene i LA Lakers che, dopo un overtime, piegano OKC (114-113, 25 punti di James). Grazie a 36 punti di Leonard, vittoria anche dei LA Clippers su Minnesota (119-112). Sorride anche Brooklyn: 104-94 ai danni di Indiana (35 punti di Irving).

OMNISPORT | 11-02-2021 07:32