NBA: Antetokounmpo da urlo. Ok Lakers, Warriors umiliati

Migliore prestazione stagionale per Giannis Antetokounmpo, che trascina alla vittoria i Bucks a Portland in una partita disputata nella notte NBA. Per la stella di Milwaukee sono 47 punti con 18 su 18 da due punti, il secondo a riuscirci nella storia dopo Wilt Chamberlain, oltre a 12 rimbalzi. I Golden State Warriors privi di Curry vengono umiliati dai Toronto Raptors, bene i Lakers a Sacramento: sempre senza Lebron e Davis, la franchigia californiana ha ragione dei Kings grazie a una bella prova di Kyle Kuzma (30 punti).

PORTLAND TRAIL BLAZERS-MILWAUKEE BUCKS 109-127

TORONTO RAPTORS-GOLDEN STATE WARRIORS 130-77

BOSTON CELTICS-HOUSTON ROCKETS 118-102

NEW YORK KNICKS-DALLAS MAVERICKS 86-99

INDIANA PACERS-CHARLOTTE HORNETS 97-114

MEMPHIS GRIZZLIES-MINNESOTA TIMBERWOLVES 120-108

NEW ORLEANS PELICANS-ATLANTA HAWKS 103-126

UTAH JAZZ-CHICAGO BULLS 113-106

PHOENIX SUNS-OKLAHOMA CITY THUNDER 140-103

SACRAMENTO KINGS-LOS ANGELES LAKERS 94-115

OMNISPORT | 03-04-2021 09:02