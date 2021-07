NBA, Antetokounmpo rassicura tutti sul suo ginocchio

Sconfitti in Gara 1 delle Finals, i Bucks si sono potuti consolare con l’incoraggiante rientro sul parquet di Giannis Antetokounmpo.

Il greco, assente per infortunio negli episodi conclusivi del confronto contro gli Atlanta Hawks, ha avuto il via libera dallo staff medico di Milwaukee per tornare a sostenere in campo le ambizioni di titolo della franchigia del Wisconsin.

Il suo rientro però non è bastato ai Bucks per aprire in maniera vincente la serie contro Phoenix, avversario che Antetokounmpo, confortato dalle risposte avute in Gara 1 dal ginocchio precedentemente infortunato, si augura di battere stanotte.

“Mi sento bene. Ero in campo con i miei compagni e devo dire che mi sentivo bene. Ho cercato di aiutare la mia squadra in ogni modo possibile. Ma per quanto riguarda Gara 2, non posso prevedere il futuro, ma spero che possiamo metterci in condizione di vincere” ha detto il classe 1994 di Atene prima di spiegare perché, nonostante la doppia doppia da 20 punti e 17 rimbalzi, sia stato nel complesso meno aggressivo del solito.

“Non ero nervoso per il ginocchio. Non stavo pensando al mio infortunio. Ma ovviamente, per la seconda partita spero di sentirmi più a mio agio, più sicuro di attaccare il ferro, di fare più azioni. Vedremo. Non so come starò domani (oggi, ndr), ma spero di poter essere maggiormente aggressivo” ha dichiarato speranzoso Antetokounmpo.

OMNISPORT | 08-07-2021 11:56