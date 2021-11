10-11-2021 07:07

Solo tre gare di regular season NBA disputate nella notte. Grazie a 31 punti di Antetokounmpo, Milwaukee vince sul campo di Philadelphia (118-109). 76ers in formazione super rimaneggiata (Embiid positivo al Covid).

Rovinosa caduta di Atlanta, spazzata via da Utah (110-98, solo tre punti per Gallinari in sette minuti in campo). Infine, con 24 punti di George, i LA Clippers hanno la meglio nella sfida con Portland (117-109).

