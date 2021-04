NBA, Antetokounmpo trascina i Bucks. Nets ai playoff

Luka Doncic “svernicia” Steph Curry trascinando Dallas a un netto successo in casa di Golden State. Il play degli Warriors si ferma a 27 punti, mentre lo sloveno ne fa 39 punti di cui 23 nel solo terzo quarto e fa dimenticare le assenze di Kristaps Porzingis e Josh Richardson.

Notte super anche per Giannis Antetokounmpo che con con 29 punti, 12 rimbalzi e 8 assist trascina i Bucks sul parquet degli Hornets.

Nets aritmeticamente ai playoff grazie alla rimonta in casa di Toronto, che si ferma dopo cinque vittorie casalinghe consecutive. Oklahoma passa in casa dei Celtics, privi di Jayson Tatum, e interrompe la striscia di 14 sconfitte consecutive. Ok Portland in casa di Indiana.

I risultati della notte:

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 115-119

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers 112-133

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks 104-114

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 103-116

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 107-114

Golden State Warriors-Dallas Mavericks 103-133



OMNISPORT | 28-04-2021 07:23