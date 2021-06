Come riportato da ESPN, Alex Caruso, in maglia LA Lakers sino a qualche settimana fa (ora è free agent) è stato arrestato per possesso di sostanze illegali (marijuana) mentre stava per imbarcarsi all’aeroporto di Easterwood.

Bobby Richardson, tenente del dipartimento di polizia di Texas A&M, ha spiegato che la guardia vista, per quattro anni, in maglia gialloviola, è stata rilasciata dopo aver pagato la cauzione.

OMNISPORT | 23-06-2021 09:15