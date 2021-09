NBA, Avery Bradley: “Sono il miglior difensore della lega”

Avery Bradley è un nuovo giocatore dei Golden State Warriors e non vede l’ora di iniziare questa nuova stagione NBA: dopo il primo allenamento ufficiale, il giocatore è pronto a dare il suo contributo, tanto da dichiararsi il miglior difensore della lega. Entusiasmo alle stelle per il veterano ex Houston Rockets.

“Penso di essere il miglior difensore in NBA: per essere un grande difensore devi andare in campo, non preoccuparti di avere paura e fare di tutto per ogni possesso. Alcuni ragazzi hanno paura, ma io no: li conosco e loro sanno chi sono, molti mi temono e questo mi dà la forza di lavorare ogni giorno e dimostrargli sul campo che fanno bene ad aver paure di me”

Un atteggiamento e qualità che hanno convinto Steve Kerr a portare Avery Bradley nella baia. L’allenatore degli Warriors, come scrive Kendra Andrews di NBC Sports, è convinto che il ragazzo possa dare un grande contributo alla causa:

“Era uno dei migliori difensori della lega, bravissimo nel tagliare senza palla e buon tiratore da tre punti. È un giocatore molto molto bravo, messo nelle giuste condizioni può darci una mano”

OMNISPORT | 29-09-2021 13:13