Nba, Banchero guida Orlando al successo, vittorie per Bucks, Nets e Hawks

L'italiano fa segnare una doppia doppia nella vittoria contro i Denver Nuggest. Antetokoumpo ne fa 28 (+10 rimbalzi) a Los Angeles

10-02-2023 08:30

Paolo Banchero firma una doppia doppia e Orlando vince in casa contro Denver Nuggets con il punteggio di 115-104. L’italiano firma 11 punti e 10 rimbalzi, 19 a referto per Wendell Carter Jr. Dall’altra parte non bastano i 37 punti (con 13 rimbalzi) dell’ex Aaron Gordon e i 29 +12 rimbalzi di Nikola Jovic.

Anche gli Atlanta Hawks fanno rispettare il fattore campo con i Phoenix Suns (116-107). Sugli scudi Trae Young (36 punti e 12 rimbalzi) insieme a Dejounte Murray (19 punti). I Brooklyn Nets, in casa, superano per 116-105 i Chicago Bulls. Nel tabellino, spiccano i 25 punti per il neo arrivato Spencer Dinwiddie. Infine, salta il fattore campo a Los Angeles con la vittoria dei Milwaukee Bucks per 116-105 sui Lakers. Giannis Antetokoumpo firma una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi, mentre per i gialloviola 23 punti e 16 rimbalzi di Anthony Davis e 25 punti e 12 assist di Dennis Schröder.