Nba, Banchero: "Per Durant e Antony posso diventare il numero uno"

Il giovane talento italoamericano: "Sentire la loro approvazione per quello che sto facendo è tutto quello di cui avevo bisogno".

24-02-2023 23:27

All’All-Star Game, Paolo Banchero ha svelato il dialogo che ha avuto con due leggende come Kevin Durant e Carmelo Anthony. “Mi hanno dato un sacco di consigli e ci siamo scambiati i numeri di telefono. Non sapevo quanto fossero miei fan, invece mi hanno detto che è così e questo mi dà grande motivazione. Sentire la loro approvazione per quello che sto facendo è tutto quello di cui avevo bisogno”.

“Mi hanno detto – ha proseguito Paolo – che credono davvero io possa diventare il numero uno un giorno. Certo non sarà facile, non succederà da solo, ma loro mi supportano e credono in me. Mi ha sorpeso, sentire certe cose da delle leggende, che hanno realizzato tutto quello che vuoi fare anche tu nella lega, è una benedizione”.