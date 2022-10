NBA Ben Simmons ancora espulso

25-10-2022 10:19

Animi surriscaldati tra Memphis e Brooklyn questa notte. Per la seconda volta in 3 partite, Simmons viene allontanato dal parquet per 6 falli. Cosa è successo? Riavvolgiamo il nastro della partita e andiamo verso la fine, quando mancano circa 4 minuti alla sirena.

Ben Simmons – a 3’52” dalla fine – è stato espulso per aver commesso il sesto fallo. Colpa di Ja Morant, che ha lasciato rotolare silenziosamente la palla lungo il campo per lunghi secondi prima di recuperarla, aspettando poi il contatto con Ben Simmons.

“Ho appena rivisto l’azione. Non è stata colpa mia. L’arbitro ha chiamato fallo, ma ha commesso un errore, ecco com’è andata… È tutto molto frustrante. Quel contatto è una stronzata. È frustrante perché si trattava di un momento delicato della partita, 4° quarto, in una partita fisica e serrata. È l’NBA, non il college o il liceo. Ci saranno dei contatti… ma è basket.”

Anche il compagno di squadra, Kevin Durant la vede come Simmons: “Non credo sia stato un fallo, ma è così. Ben è un veterano in questo campionato, quindi ha fiducia in se stesso e noi abbiamo fiducia in lui, ora l’importante è riprendersi nella prossima partita.”