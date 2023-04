NBA: bene Cleveland, Miami ed Oklahoma

Il NBA si giocano cinque match, al termine dei quali Cleveland, Miami, San Antonio, Oklahoma e Phoenix si aggiudicano le vittorie

Nella notte di mercoledì e le prime luci dell’alba di questa mattina si sono concluse le cinque gare del massimo campionato di Basket americano. In NBA Cleveland, Miami, San Antonio, Oklahoma e Phoenix si aggiudicano le vittorie.

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers: 94-118

Nel primo quarto sono i padroni di casa a partire meglio meglio. Il risultato (parziale) al termine dei primi 12 minuti di gioco effettivi è di 42 a 33. Da segnalare che questo è l’unico quarto in cui i padroni di casa chiudono con più punti realizzati rispetto agli avversari. Al termine della prima frazione di gioco, ovvero nel secondo quarto, gli ospiti vengono fuori: recuperano lo svantaggio e si portano avanti. Al secondo suono della sirena, il punteggio totalizzato è di 15 a 34 a favore degli ospiti. La ripresa è equilibrata (meno punti realizzati da parte di entrambe le formazioni) ma alla fine sono ancora gli ospiti a emergere: 16 a 28 il parziale del terzo quarto. Gli ultimi 12 minuti sono i più equilibrati del match: 21 a 23 (come punteggio parziale), ma ancora una volta Cleveland chiude avanti.

Philadelphia 76ers – Miami Heat: 101-129

Sono gli ospiti ad avere la meglio nel match contro Philadelphia. Il primo quarto è tutto a favore degli ospiti che concludono, con il suono della sirena, a +10 sugli avversari: 31-41 il parziale. Il secondo quarto, con meno precisione nel punteggio, è la fotocopia del primo: 15 a 26 e distanza che si allunga a +21 a favore di Miami. Ad inizio ripresa il match è equilibrato e Philadelphia ha una piccola reazione d’orgoglio; 32 a 29 il punteggio dei punti realizzati, la la distanza tra le due squadre sembra incolmabile. Negli ultimi 12 minuti effettivi sono ancora una gli ospiti ad avere la meglio: 23 a 33 e partita vinta con 28 punti di vantaggio.

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazer: 129-127

Match al cardiopalma tra le due formazioni che regalo spunti di grande agonismo e basket. Nel primo quarto sono gli ospiti a chiudere in avanti: 32 a 27. Nel secondo quarto i padroni di casa si rifanno ed hanno la meglio, recuperando lo svantaggio e chiudendo in vantaggio: 37 a 24. La ripresa inizia son una coppa per gli ospiti, il match è equilibrato ma sono gli ospiti a chiudere in vantaggio: 29 a 39 il conto del punti raccolti dopo la prima frazioni. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma: gli ospiti chiudono sulla sirena con una tripla realizzata da Butler ma è inutile: 31 a 27 e gara vinta da San Antonio per solo due punti.

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder: 98-114

Al termine del primi 12 minuti effettivi sono gli ospiti a chiudere in avanti con sette lunghezze di vantaggio: 25 a 32 il parziale. Nel secondo quarto vengono fuori i padroni di casa che vincono (per 4 punti) ma non recuperano lo svantaggio complessivo: 27 a 23 al termine della prima frazione. Il terzo quarto è molto equilibrato ma gli ospiti realizzano 5 punti in più e chiudono con un parziale di 24 a 29. Il finale è la falsariga del match: gli ospiti sono più precisi e chiudono, per la terza volta, in vantaggio: 22 a 30 il parziale.

Phoenix Suns – Denver Nuggets: 119-115

A chiudere il programma delle partite di Nba è stata la gara tra Phoenix e Denver, dove sono i padroni di casa ad aver avuto la meglio per solo quattro lunghezze. Il primo quarto si chiuso con un parziale di 27 a 25 (+2 a favore di Phoenix). Il secondo quarto, come il primo, è stato molto equilibrato ed al termine dei 12 minuti di gioco gli ospiti recuperano un punto di svantaggio: 29 a 30 e gara ancora tutta da giocare. La ripresa è sulla falsa riga del match: 33 a 31 e padroni di casa che allungano a +3. Al termine dell’ultimo quarto sono ancora i Phoenix a chiudere in avanti: 30. 29 e +4 finale.