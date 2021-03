NBA, Blake Griffin saluta i Detroit Pistons

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della rottura definitiva tra Blake Griffin e i Detroit Pistons. Il giocatore ha deciso di raggiungere un accordo per il buyout con la formazione: così rinuncia a ben 3.3 dei 75.6 milioni di dollari che gli spettavano per questa e per la prossima stagione.

Ora l’ex all star diventa free agent e si apre il mercato con diverse squadre che già avrebbero avanzato proposte e manifestato interessamento, su tutte i Nets.

Il proprietario, Tom Gores, con un comunicato ha salutato Griffin: “Blake è stato un grande rappresentante per la nostra franchigia e per la città di Detroit. La sua etica del lavoro e il suo approccio al gioco hanno contribuito moltissimo alla nostra cultura. È stato un professionista esemplare e gli auguriamo solo il meglio. Sono grato per tutto quello che ha fatto per noi”.

Il giocatore ha invece detto: “Voglio ringraziare i Pistons per aver lavorato insieme a me per trovare una soluzione che sia di beneficio per tutte le parti coinvolte e auguro loro il meglio per i successi in futuro”.

OMNISPORT | 06-03-2021 11:38