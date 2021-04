NBA: brilla Philadelphia, cadono i LA Lakers

Tante emozioni nella notte NBA. Philadelphia batte Dallas (113-95), grazie a 36 punti di Embiid. Non bastano, dall’altra parte, i 32 punti di Doncic (10′ e zero punti per Melli). Cadono i LA Lakers, battuti da New York (111-96).

Grazie a 53 punti di Curry, Golden State piega Denver (116-107, infortunio per Murray). Il 30 dei Warriors diventa il miglior marcatore della storia della franchigia californiana, superando Chamberlain. Bene anche New Orleans: 117-110 ai danni di Sacramento (30 punti di Williamson).

I risultati della notte:

NEW ORLEANS PELICANS-SACRAMENTO KINGS 117-110

GOLDEN STATE WARRIORS-DENVER NUGGETS 116-107

UTAH JAZZ-WASHINGTON WIZARDS 121-125

MEMPHIS GRIZZLIES-CHICAGO BULLS 101-90

MINNESOTA T’WOLVES-BROOKLYN NETS posticipata

ORLANDO MAGIC-SAN ANTONIO SPURS 97-120

DALLAS MAVERICKS-PHILADELPHIA 76ERS 95-113

NEW YORK KNICKS-LOS ANGELES LAKERS 111-96

OMNISPORT | 13-04-2021 07:45