NBA: Brooklin ok, Utah Jazz scatenati

Decima vittoria consecutiva degli Utah Jazz, che si issano in vetta alla Western Conference dopo la vittoria su Dallas, propiziata dalla coppia Gobert-Clarkson. I Nets piegano ai supplementari Atlanta dove Gallinari fa 11 punti in 14 minuti, Philadelphia supera i Lakers. Bradley Beal ne segna 47 ma Washington perde contro New Orleans.

PHILADELPHIA 76ERS-LOS ANGELES LAKERS 107-106

ATLANTA HAWKS-BROOKLYN NETS 128-132 OT

UTAH JAZZ-DALLAS MAVERICKS 116-104

SAN ANTONIO SPURS-BOSTON CELTICS 110-106

TORONTO RAPTORS-MILWAUKEE BUCKS 108-11

CHARLOTTE HORNETS-INDIANA PACERS 106-116

NEW ORLEANS PELICANS-WASHINGTON WIZARDS 124-106

MIAMI HEAT-DENVER NUGGETS 82-109

PHOENIX SUNS-OKLAHOMA CITY THUNDER 97-102

CLEVELAND CAVS-DETROIT PISTONS 122-107

ORLANDO MAGIC-SACRAMENTO KINGS 107-121

GOLDEN STATE WARRIORS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 123-111

