NBA, Brooklyn in ansia per Durant

09-01-2023 15:03

Ansai in casa dei Brooklyn Nets.

Kevin Durant, infatti, nella notte si è fatto male al ginocchio, con Ben Simmons che cadendo all’indietro dopo un’azione di gioco ha travolto involontariamente KD. Il cestista è subito uscito dal campo toccandosi il ginocchio.

“Ero lì vicino, la scena è stata brutta – spiega Irving – perché in situazioni del genere può davvero succedere di tutto. Sono felice però che Kevin abbia lavorato così a lungo sul suo corpo, abbia resto il suo corpo così elastico da scongiurare infortuni ben peggiori”.

In stagione per Durant si parla di una media di 30 punti, 6.8 rimbalzi e 5.4 assist. “Sappiamo cosa perdiamo senza un giocatore del suo spessore, ma non è il momento di cercare scuse: dobbiamo soltanto andare avanti e dimostrare maturità”. Ora, si aspettano ulteriori news dopo gli esami.