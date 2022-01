Nba, Carmelo Anthony fa cacciare due tifosi

28-01-2022 10:54

Carmelo Anthony, giocatore dei Lakers nella sfida contro i Philadelphia 76ers si è reso protagonista facendo cacciare due tifosi dagli spalti.

A fine match ha spiegato: “Sono volate parole inaccettabili. Io non ho alcun problema contro le provocazioni dei tifosi, che fanno ciò che vogliono, fischiano eccetera, mi sta bene. Ma quando superi una certa linea di confine, da uomo, allora si reagisce come successo oggi, e come si è visto (…) Philadelphia è sempre stata un gran posto per giocare, conosco i tifosi qui ed è sempre stato divertente”.

E poi: “Cose del genere però devono restare fuori dal nostro sport, come da tutti gli sport. Sono cose che non si dicono, se fosse successo per strada e non in un’arena, la reazione sarebbe stata diversa…”.

OMNISPORT