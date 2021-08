NBA, Carmelo Anthony: “Non sento pressione quando gioco a pallacanestro”

Ospite di The Shop, Carmelo Anthony è tornato a parlare delle sue personali sensazioni mentre gioca a basket. Il neo giocatore dei Los Angeles Lakers ha confessato di non sentire alcuna pressione quando si ritrova su un parquet NBA, complice anche la tanta esperienza accumulata in campo in tutti questi anni e non da ultimo, la difficile adolescenza:

“Nel basket non c’è pressione per me. Andare in campo, segnare, provare a vincere, non è qualcosa che mi mette pressione. La pressione è non sapere cosa mangerò stasera. La pressione è non sapere cosa accadrà quando uscivo di casa quando ero un ragazzino. Questa era la pressione che avevo. Quindi, quando gioco a basket, è vita facile per me. Vedere mia madre lottare con due lavori, vedere le mie sorelle e i miei fratelli per strada, anche i miei amici… quella era pressione. Cercare di uscire da quella situazione era pressione. Io, nella vita, ho già vinto. Nell’istante in cui ho stretto la mano a David Stern, ho vinto.”

OMNISPORT | 30-08-2021 14:09