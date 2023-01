NBA: Celtics-Lakers, bufera sugli arbitri

James furioso per un fallo non fischiato nel possesso decisivo. Davis: "Derubati".

Celtics-Lakers non è mai stata una gara come tutte le altre. Non lo è stata neanche quella andata in scena questa notte al TD Garden. Il successo, dopo un overtime, è finito nelle mani di Boston (125-121), con una prova super di Brown (37 punti) ma la partita sarà ricordata per le polemiche generate da un non fischio a favore di James (41 punti finali) nel possesso decisivo dei tempi regolamentari.

Durissimo il commento di James: “È difficile da comprendere, davvero non capisco. Attacco l’area quanto chiunque altro che tira più di dieci tiri liberi a sera, non capisco. È già successo diverse volte che non arrivassero fischi nei finali di gara: per me è la seconda volta in poche settimane. Vedo pallacanestro tutti i giorni e non accadono le stesse cose agli altri, è strano”. Ancor più diretto il compagno di squadra Davis: “Siamo stati derubati”.