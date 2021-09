NBA, Chicago Bulls, estesi contratti per Coby White e Patrick Williams

Mancava solo l’ufficialità e puntualmente a Chicago i dirigenti hanno esercitato la loro “opzione” sui contratti di Coby White e Patrick Williams. I due sono ora legati ai Bulls fino al 2023.

Per Coby White questo sarà il suo quarto e ultimo anno prima di diventare un free agent. Chicago potrà offrirgli un 5° anno di contratto tramite una “qualifiyng offer” e renderlo così un restricted free agent..

Per Patrick Williams c’è ancora tempo dal momento che sta entrando solo nel suo secondo anno, e sarà free agent solo nel luglio 2024, se i Bulls non eserciteranno la loro opzione di prolungamento al suo quarto anno.

I Chicago Bulls quest’anno hanno voluto provare a cambiare.

Coby White e Patrick Williams sono diventati i fulcri del progetto. Il primo è titolare dalla scorsa stagione, realizzando 15 punti, 4 rimbalzi e 4 pesi di media. Quest’anno dovrebbe trovare un ruolo di jolly fuori dalla panchina visto che la dirigenza ha ingaggiato a caro prezzo Lonzo Ball in posizione 1.

Quarta scelta per i Warriors nel Draft 2020, Patrick Williams ha iniziato tutte le partite la scorsa stagione e 9,2 punti e 4,6 rimbalzi a partita gli sono valsi un posto nell’All-Rookie Second Team. Dovrebbe partire dal quarto posto per supportare Nikola Vucevic.

OMNISPORT | 23-09-2021 10:38