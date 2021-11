NBA, Chris Paul da record: "Sensazione incredibile"

03-11-2021 10:12

Nella notte Chris Paul è diventato il terzo miglior assist-man della storia NBA, grazie al match dei Suns su New Orleans.

A fine gara il giocatore non è riuscito a nascondere l’entusiasmo: “Che dire, è una sensazione incredibile: la mia famiglia e mio padre, il primo ad avermi messo la palla in mano, sono qui. Ho giocato contro New Orleans, dove tutto è iniziato per me: quella città sarà sempre la mia famiglia, Willie Green è mio fratello. Per me è un onore e un privilegio aver raggiunto e superato due grandi come Jackson e Nash: sono grato che, grazie a Dio, ho ancora la possibilità di giocare”.

