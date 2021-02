NBA: Clippers e 76ers fanno la voce grossa

Grandi emozioni nella notte NBA. Grazie a 36 punti di George e 24 di Leonard, i LA Clippers si sono sbarazzati facilmente dei Cleveland Cavs 121-99. Il record dei losangelini brilla sempre più: 17-6.

Non scherza neppure Philadelphia: 118-111 ai danni di Charlotte (34 punti di Embiid) e 16-6 in regular season. Nelle altre gare da notare il successo di Dallas su Atlanta (122-116) con 27 punti e 14 assist di un super Doncic. Solo sei minuti (zero punti) per Melli nella vittoria di New Orleans su Phoenix (123-101).

OMNISPORT | 04-02-2021 07:20