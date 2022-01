Nba, crollano i Lakers. I Suns fanno 11 di fila, vince Miami

29-01-2022 08:30

Altro ko per i Lakers. Non basta la miglior prestazione di Westbrook con i gialloviola, autore di 35 punti nel match. La rimonta da -20 non si completa, l’ex Thunder sbaglia il tiro della vittoria e alla fine gli Hornets fanno festa. Nona vittoria di fila invece per i Suns contro i Timberwolves: come al solito protagonisti Booker e Paul. I Miami Heat si confermano i migliori a Est. Questa volta ai Clippers non riesce un’altra clamorosa rimonta da -23, Butler e soci vincono 121-114.

Fanno festa anche i campioni in carica dei Bucks, che non lasciano scampo ai Knicks: 38 i punti per Giannis. Frenano i Bulls contro gli Spurs, amaro il ritorno da ex di DeRozan. Vincono gli Hawks, i Magic, i Nuggets, i Blazers e i Jazz senza troppi affanni. Unico match della notte terminato ai supplementari quello tra Thunder e Pacers, vinto da quest’ultimi.

I risultati della notte Nba

Orlando Magic (10-40) – Detroit Pistons (11-37) 119-103

Charlotte Hornets (28-22) – Los Angeles Lakers (24-26) 117-114

Atlanta Hawks (23-25) – Boston Celtics (25-25) 108-92

New Orleans Pelicans (18-30) – Denver Nuggets (27-21) 105-116

Miami Heat (32-17) – Los Angeles Clippers (25-26) 121-114

Houston Rockets (14-35) – Portland Trail Blazers (21-28) 110-125

Memphis Grizzlies (34-17) – Utah Jazz (30-20) 119-109

Oklahoma City Thunder (14-34) – Indiana Pacers (18-32) 110-113 d1ts

San Antonio Spurs (19-31) – Chicago Bulls (30-18) 131-122

Phoenix Suns (39-9) – Minnesota Timberwolves (24-25) 134-124

Milwaukee Bucks (31-20) – New York Knicks (23-27) 123-108

