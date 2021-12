NBA, Curry si avvicina a Ray Allen: "Voglio godermi il viaggio"

07-12-2021 12:01

Tuti i record prima o poi sono destinati a cadere e molto probabilmente lo sarà anche quello di Ray Allen.

Steph Curry prosegue il cammino sulla via del sorpasso e la partita contro gli Orlando Magic lo porta a 2958 triple realizzate in carriera. Questo significa che al numero 30 degli Warriors mancano soltanto 16 tiri da tre per abbattere il primato di Allen, fermo a quota 2973.

“Conosco la situazione. Voglio sempre giocare la partita, ma so di esserci vicino. Cerco di non far entrare la cosa nel mio gioco, ma solo godermi il viaggio fino a lì perché significa tanto per me.”

Le parole della point guard che avrà la prima occasione per scavalcare l’ex Miami Heat durante la partita di mercoledì contro i Portland Trail Blazers. Con 16 triple lo sorpasserebbe, ma infrangerebbe anche il record di 14 tiri da tre in una singola gara di Klay Thompson. E così si è rivolto al compagno:

“Tutto è possibile. Ne bastano 15? Questo è divertente perché so cosa significa il record per Klay [Thompson]. Vedremo. Se avete visto come gioco, specialmente di recente, avete visto che non sono timido al tiro. Il gioco detterà quello che sembra. Sono successe cose pazze.”

OMNISPORT