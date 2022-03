13-03-2022 09:46

Per rivedere in campo Davis, i Los Angeles Lakers dovranno conquistare un posto nei play-off (impresa non proprio semplice, considerate le tante difficoltà di questo periodo).

Il lungo gialloviola è alle prese con una brutta distorsione al piede (infortunio patito lo scorso 16 febbraio nella sfida con gli Utah Jazz) e, nella migliore delle ipotesi, tornerà a disposizione per la post season. Insomma, ancora una volta, toccherà a James fare il miracolo.

OMNISPORT