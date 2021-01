NBA, Davis è super: San Antonio senza scampo

Notte italiana ricca di partite in NBA la seconda del 2021.

Spicca la vittoria dei Los Angeles Lakers contro San Antonio: i campioni in carica centrano il quarto successo stagionale avendo la meglio per 109-103 grazie alle prestazioni di Anthony Davis, autore di 34 punti e undici rimbalzi, e di LeBron James. Agli Spurs non bastano i 26 punti con dieci rimbalzi di Keldon Johnson.

Successo per Atlanta, ancora senza Danilo Gallinari e Rajon Rondo: Nets battuti a domicilio 114-96 e “traditi” da Irving (6/21 al tiro), non bastano i 28 punti di Kevin Durant.

Memphis passa in casa di Charlotte (103-98) nonostante l’emergenza: Grizzlies con appena nove giocatori a referto, ma la vittoria arriva grazie a Dillon Brooks (21 punti) e Kyle Anderson (18 punti, 11 rimbalzi).

Largo successo per Portland che vince 123-98 in casa di Golden State dimenticando la pesante sconfitta subita contro i Clippers, mentre Chicago affonda contro i Milwaukee Bucks: finisce 126-96 con un super Giannis Antetokounpo, autore di 28 punti, 12 rimbalzi e 8 assist.

Infine, prima vittoria stagionale per i Washington Wizards: 130-109 contro i Minnesota Timberwolves.

