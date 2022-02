NBA: Dennis Schroder prosegue con gli Houston Rockets

23-02-2022 09:24

Ci si poteva aspettare che dopo aver giocato con i Boston Celtics per un posto ai playoff Dennis Schroder non avrebbe accettato di rimanere nel limbo degli ultimi in classifica con il trasferimento a Houston.

Invece le ultime notizie dicono che non ci sarà un buyout e che Schroder chiuderà la stagione in Texas. Con soddisfazione per la squadra, visto che sarà in questi mesi la “chioccia” dei vari Kevin Porter Jr. e Christian Wood, il ruolo che John Wall non ha accettato.

Vero è che purtroppo al momento la guardia tedesca non viva un momento di carriera esaltante: un anno e mezzo fa aveva infatti rifiutato un’estensione di contratto per quattro anni a 84 milioni di dollari complessivi dai Lakers e si è ritrovato la scorsa estate ad accettare quello di un anno a 5,9 milioni di dollari con i Celtics, facendo scendere in maniera impressionante il suo rating.

Con il passaggio ai Rockets e la sua disponibilità dovrebbe rimettere a posto la sua valutazione e potrà quindi sperare nella off season 2022 di poter trovare un contratto interessante da free agent.

