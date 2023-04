NBA, Denver parte alla grande contro Phoenix

Netto successo in gara 1 (125-107) nel segno del duo Murray-Jokic.

30-04-2023 08:07

Subito grandi emozioni nel primo atto della super sfida tra Denver e Phoenix, valida per il secondo turno dei play-off (a Ovest). I Nuggets giocano in maniera eccelsa e si portano a casa il successo con un secco 125-107. Decisivo il secondo quarto con Denver che mette a referto un tremendo parziale, pari a 37 a 19 che manda in tilt i Suns.

Come già accaduto in questi play-off, grande prova di Murray. La star di Denver chiude con 34 punti e 9 assist, dominando sul campo. Bene anche il solito Jokic che mette la firma con 24 punti e anche 19 rimbalzi. In casa Phoenix, non bastano un Durant da 29 punti e un Booker da 27. Denver parte alla grande: 1-0 ai danni di Phoenix ma la serie si preannuncia lunga.